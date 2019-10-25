На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой

В октябре 1975 года открылось новое здание Кировской студии телевидения - радиодом. Вскоре в холле первого этажа кировская художница Инна Широкова приступила к созданию уникального панно. Спустя 44 года на ГТРК Вятка началась реставрация работы.Это панно в фойе ГТРК "Вятка" уже стало художественным раритетом. На нем был запечатлен фрагмент реальной работы кировских телевизионщиков, какой она выглядела почти полвека назад. Давно ушли в прошлое огромные телекамеры и бобины с кинопленкой. Но в работе художника сохранилось главное - особый дух профессии и особая атмосфера телестудии.44 года назад подготовка к созданию столь масштабного полотна заняла немало времени. Инна Широкова сделала множество эскизов. Несколько лет назад, когда на ГТРК Вятка началась масштабная модернизация и ремонт, было принято решение провести реставрацию уникального панно. К реставрации были привлечены студенты и преподаватели Вятского художественного училища.Совсем скоро в обновленном фойе ГТРК Вятка обретет новый колорит и легендарное панно, которое станет своеобразной данью памяти первому поколению телевизионщиков, стоявших у истоков областного телерадиовещания.