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На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой

На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой

Сегодня, 11:13
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Валентина Палкина
На ГТРК Вятка началась реставрация уникального панно кировской художницы Инны Широковой

В октябре 1975 года открылось новое здание Кировской студии телевидения - радиодом. Вскоре в холле первого этажа кировская художница Инна Широкова приступила к созданию уникального панно. Спустя 44 года на ГТРК Вятка началась реставрация работы.

Это панно в фойе ГТРК "Вятка" уже стало художественным раритетом. На нем был запечатлен фрагмент реальной работы кировских телевизионщиков, какой она выглядела почти полвека назад. Давно ушли в прошлое огромные телекамеры и бобины с кинопленкой. Но в работе художника сохранилось главное - особый дух профессии и особая атмосфера телестудии.

ОЛЬГА КУРИЛОВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Оно представляет эпоху 70-х, очень яркий представитель монументальной живописи, здесь отражена культура соцреализма, которая уже ушла, на панно представлены персонажи, конкретные прототипы тех людей, которые работали здесь, которые творили».

44 года назад подготовка к созданию столь масштабного полотна заняла немало времени. Инна Широкова сделала множество эскизов. Несколько лет назад, когда на ГТРК Вятка началась масштабная модернизация и ремонт, было принято решение провести реставрацию уникального панно. К реставрации были привлечены студенты и преподаватели Вятского художественного училища.

КОНСТАНТИН МОШКИН, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЯТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧИЛИЩА ИМ. А.А. РЫЛОВА:
«Подобрать цвет - одна из самых сложных частей реставрации, это так называемое тонирование утраченных участков живописи, одной из особенности реставрации современной - реставратор старается действовать только в рамках утраченного».

Совсем скоро в обновленном фойе ГТРК Вятка обретет новый колорит и легендарное панно, которое станет своеобразной данью памяти первому поколению телевизионщиков, стоявших  у истоков областного телерадиовещания.

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