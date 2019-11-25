Корреспондент ГТРК "Вятка" Юлия Шалаева получила одну из главных наград конкурса журналистских работ

В областном центре подвели итоги конкурса журналистских работ «Медиа-мастер. 2019".В Конкурсе приняли участие все, кто освещает события региона. Редакции СМИ, пресс-службы, студенческие и корпоративные СМИ, паблики и блогеры. Всего на конкурс поступило более 200 заявок. При подведении итогов жюри в первую очередь обращало внимание на значимость темы и ее профессиональное раскрытие автором. И одна из главных и самая престижная награда конкурса "Медиа-мастер", был вручен корреспонденту ГТРК "Вятка" Юлии Шалаевой в номинации "Журналист года, областное СМИ».