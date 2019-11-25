Корреспондент ГТРК "Вятка" Юлия Шалаева получила одну из главных наград конкурса журналистских работ

В областном центре подвели итоги конкурса журналистских работ «Медиа-мастер. 2019".
В Конкурсе приняли участие все, кто освещает события региона. Редакции СМИ, пресс-службы, студенческие и корпоративные СМИ, паблики и блогеры. Всего на конкурс поступило более 200 заявок. При подведении итогов жюри в первую очередь обращало внимание на значимость темы и ее профессиональное раскрытие автором. И одна из главных и самая престижная награда конкурса "Медиа-мастер", был вручен корреспонденту ГТРК "Вятка" Юлии Шалаевой в номинации "Журналист года, областное СМИ».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ВЯТКА":
«Я думаю, что мы все стараемся сделать наши материалы как можно лучше, насыщеннее и интереснее для зрителя. Но мне кажется, что надо любить то, что ты делаешь. Когда любишь своих героев, область и место, где ты живешь, то оно получается само собой. Слова льются, текст появляется на бумаге, а потом появляется на телеэкранах».