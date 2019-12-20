Прямой эфир
26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 20 дек 15:05 Кировчанам вручили государственные и региональные награды 20 дек 17:50 Меры поддержки пострадавших от недобросовестных застройщиков обсудили на совещании у ГФИ 20 дек 17:44 Более десятка домов в Кирове остаются без горячей воды и отопления 20 дек 15:09 Киров готовится к празднованию Нового года 20 дек 18:10 В Киров приехал композитор Максим Дунаевский 20 дек 17:59 Театральная студия ИК-5 стала призером всероссийского конкурса 24 дек 15:04 Кировский семиклассник стал победителем Олимпиады по робототехнике в Казани 20 дек 17:56 Новые детали некачественно проведенного ремонта придомовых территорий в Котельниче 23 дек 17:59 Одарённые школьники города побывали на ёлке в Кировском Драмтеатре
-11°C
$
61,77
68,5
27 декабря 11:20
27 дек 11:10 В конце года в Кирове по традиции чествуют лучших учителей 27 дек 11:06 Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке» 27 дек 11:03 Единственный детский сад в деревне Митино оказался под угрозой закрытия 26 дек 17:48 В Подосиновском районе разрушается уникальный дом-музей легендарного маршала Конева 26 дек 17:44 В Кирове начался суд над Марией Плёнкиной, обвиняемой в жестоком убийстве 3-летней дочери 26 дек 15:15 На новогодней ёлке активистам Юнармии вручили именные знамёна 26 дек 12:03 В УМВД рассказали, как распознать контрафакт алкогольной продукци 26 дек 11:03 На Мурашинском фанерном заводе запущена вторая линия по производству фанеры 26 дек 10:57 В областном законодательном собрании подвели итоги работы 25 дек 17:57 В Герценке открылась выставка книг, посвященная "мышиной" теме в мировой литературе
Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке»

Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке»

Сегодня, 11:06
0
Михаил Конышев
Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке»


В областном законодательном собрании подвели итоги ежегодного журналистского конкурса «Парламентаризм на Вятке». Лучших определяли в шести номинациях: среди печатных СМИ, интернет-изданий, радио и ТВ. В числе победителей - корреспонденты ГТРК "Вятка".

Конкурс, призванный выявлять лучшие работы СМИ о деятельности Законодательного Собрания и депутатов ОЗС, был учрежден в 2007 году. Награды вручаются в шести номинациях. Это позволяет оценить материалы, вышедшие на телевидении, радио, опубликованные в областных, районных, городских печатных изданиях, в Интернете, а также дать оценку представленным фоторепортажам. В этом году на конкурс поступило 70 материалов в числе 32-х заявок. Как отметил председатель заксобрания Владимир Бакин, главная задача журналистов объективно и внимательно освещать деятельность Законодательного Собрания, потому что в принятом законе нельзя заменить ни одного слова. В журналистских материалах открыто обсуждаются решения, принятые на пленарных заседаниях ОЗС, все важные вопросы, которые касаются жизни и деятельности жителей Кировской области.

ВЛАДИМИР БАКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы находитесь как раз на той грани связи власти и общества и у вас функция и даже обязанность, призвание к тому, чтобы донести все вопросы, которые решает власть в общество для того, чтобы правильно воспринимали».

Диплом первой степени в номинации "Лучшая телепрограмма или материал на телевидении о деятельности Законодательного собрания Кировской области и его депутатов" присуждён корреспонденту ГТРК "Вятка" Валентине Палкиной.

ВАЛЕНТИНА ПАЛКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ ГТРК "ВЯТКА":
«В этом конкурсе у меня первая награда, первое место и признание заслуг. Журналистам приходится вникать во многие сферы жизни, но работать в законодательном собрании сложнее всего. Нужно разбираться в законотворческих инициативах, как-то пытаться это донести до всех жителей области, чтобы все это было понятно».

После церемонии награждения законотворцы и журналисты обсудили специфику работы современных СМИ, внимательно выслушав мнения экспертов из конкурсной комиссии.
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама