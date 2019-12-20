Корреспонденты ГТРК «Вятка» в числе победителей конкурса «Парламентаризм на Вятке»

В областном законодательном собрании подвели итоги ежегодного журналистского конкурса «Парламентаризм на Вятке». Лучших определяли в шести номинациях: среди печатных СМИ, интернет-изданий, радио и ТВ. В числе победителей - корреспонденты ГТРК "Вятка".Конкурс, призванный выявлять лучшие работы СМИ о деятельности Законодательного Собрания и депутатов ОЗС, был учрежден в 2007 году. Награды вручаются в шести номинациях. Это позволяет оценить материалы, вышедшие на телевидении, радио, опубликованные в областных, районных, городских печатных изданиях, в Интернете, а также дать оценку представленным фоторепортажам. В этом году на конкурс поступило 70 материалов в числе 32-х заявок. Как отметил председатель заксобрания Владимир Бакин, главная задача журналистов объективно и внимательно освещать деятельность Законодательного Собрания, потому что в принятом законе нельзя заменить ни одного слова. В журналистских материалах открыто обсуждаются решения, принятые на пленарных заседаниях ОЗС, все важные вопросы, которые касаются жизни и деятельности жителей Кировской области.Диплом первой степени в номинации "Лучшая телепрограмма или материал на телевидении о деятельности Законодательного собрания Кировской области и его депутатов" присуждён корреспонденту ГТРК "Вятка" Валентине Палкиной.После церемонии награждения законотворцы и журналисты обсудили специфику работы современных СМИ, внимательно выслушав мнения экспертов из конкурсной комиссии.