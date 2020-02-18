Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии

В Кирове впервые состоялся круглый стол на тему "Особенности освещения в СМИ деятельности силовых структур и правоохранительных органов".
Мероприятие проводилось в рамках празднования 25-летия образования пресс-службы в структуре войск Росгвардии. На встречу пригласили журналистов, руководителей пресс-служб и студентов - будущих работников СМИ. Прежде всего, речь шла о взаимодействии со средствами массовой информации, о том какие результаты приносит это сотрудничество. Так, журналисты ГТРК "Вятка" рассказали о конкретных случаях, когда благодаря взаимным усилиям удалось помочь людям - это и борьба с незаконной торговлей спиртосодержащими жидкостями, и оперативное реагирование на пожары, помощь в чрезвычайных ситуациях.
ИВАН ШВЕЦОВ, ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":
«Важно поддерживать профессиональные, конструктивные отношения с пресс-службами - это основа работы журналиста. Что касается наших правоохранительных органов, то с ними никогда проблем не бывает в комментариях - все быстро, оперативно, качественно, без проволочек».
ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":
«Вот это качество - оперативность, оно присуще не только пресс-службам, но и бойцам, особенно Росгвардии. Меня поражает насколько быстро они умеют реагировать на ситуацию. Зачастую все ЧП, которые происходят в городе - первыми как раз приезжают росгвардейцы».
Представители силовых структур так же поблагодарили журналистов за поддержку и отметили высокий уровень работы региональных СМИ. Сразу четыре сотрудника ГТРК "Вятка" были награждены грамотами командующего Приволжским округом Росгвардии. Это корреспонденты Иван Швецов и Юлия Шалаева, оператор Руслан Быкасов и монтажер Александр Стародумов.