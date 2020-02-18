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19 фев 14:09 В Кирове устранили сбои в работе пересадочного проездного. 19 фев 12:13 Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии 19 фев 12:11 В Кирове открывают службу сертифицированных нянь 19 фев 12:00 В Котельничском районе женщина за рулем "БМВ" насмерть сбила пешехода. 19 фев 11:09 В Кирове в ДТП с автобусом пострадали 6 человек. 19 фев 11:03 Из Кирова самолеты будут летать в Калугу. 19 фев 10:41 В Кирове зафиксирован новый температурный рекорд. 19 фев 09:50 Фильм «Одесский пароход» разобрали на стикеры. 19 фев 09:41 Полицейские поймали "жрицу любви", обманувшую жителя Кирова. 18 фев 17:57 Кировская спортсменка стала чемпионкой мира по триатлону
Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии

Сотрудники ГТРК "Вятка" награждены за содействие войскам Росгвардии

Сегодня, 12:13
119
Юлия Шалаева
Сотрудники ГТРК


В Кирове впервые состоялся круглый стол на тему "Особенности освещения в СМИ  деятельности силовых структур и правоохранительных органов".

Мероприятие проводилось в рамках празднования 25-летия образования пресс-службы в структуре войск Росгвардии.  На встречу пригласили журналистов, руководителей пресс-служб и студентов - будущих работников СМИ. Прежде всего, речь шла о взаимодействии со средствами массовой информации, о том какие результаты приносит это сотрудничество. Так, журналисты ГТРК "Вятка" рассказали о конкретных случаях, когда благодаря взаимным усилиям удалось помочь людям - это и борьба с незаконной торговлей спиртосодержащими жидкостями, и оперативное реагирование на пожары, помощь в чрезвычайных ситуациях.

ИВАН ШВЕЦОВ, ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":
«Важно поддерживать профессиональные, конструктивные отношения с пресс-службами - это основа работы журналиста. Что касается наших правоохранительных органов, то с ними никогда проблем не бывает в комментариях - все быстро, оперативно, качественно, без проволочек».



ЮЛИЯ ШАЛАЕВА, ЖУРНАЛИСТ ГТРК "ВЯТКА":
«Вот это качество - оперативность, оно присуще не только пресс-службам, но и бойцам, особенно Росгвардии.  Меня поражает насколько быстро они умеют реагировать на ситуацию. Зачастую все ЧП, которые происходят в городе - первыми как раз приезжают росгвардейцы».

Представители силовых структур так же поблагодарили журналистов за поддержку и отметили высокий уровень работы региональных СМИ. Сразу четыре сотрудника ГТРК "Вятка" были награждены грамотами командующего Приволжским округом Росгвардии. Это корреспонденты Иван Швецов и Юлия Шалаева, оператор Руслан Быкасов и монтажер Александр Стародумов.
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