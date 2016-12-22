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Грабителям уйти не удалось

Вчера, 10:52 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам задержали двух молодых людей, укравших пиво из магазина, и кировчанина, вскрывшего банкомат.

19 декабря в 1 час. 30 мин. неизвестный вошел в круглосуточную зону клиентского обслуживания одного из банков города Кирова на улице Горького и попытался взломать банкомат. 

Сигнал о попытке взлома поступил от сотрудников службы безопасности банка на пульт вневедомственной охраны. 

И сразу на место ЧП отправились сотрудники группы задержания. 

Увидев подъезжающий автомобиль, злоумышленник пытался скрыться, унеся с собой блок бесперебойного питания и видеорегистратор, похищенные с банкомата.

Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 37-летний местный житель. 

Похищенное имущество на сумму 25 000 рублей изъято.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 20 декабря экипаж группы задержания вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации одного из «мини-маркетов» областного центра на ул. Юровской. 

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии выяснили, что двое неизвестных открыто похитили три бутылки пива ёмкостью по три литра.

Около двух часов ночи экипаж группы задержания выявил 20-летнего молодого человека, который по приметам подходил под описание грабителя, при нем находилось похищенное. 

В ходе доверительной беседы задержанный пояснил, где может находиться его подельник.

В 2.30 час. в квартире соседнего дома был задержан и второй злоумышленник - несовершеннолетний 1999 года рождения.

Оба в содеянном сознались. 

Подозреваемых доставили в дежурную часть отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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