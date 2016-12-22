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В Кирове бухгалтер-юрист известной бизнес-семьи признан виновным в мошенничестве.

Вчера, 11:28 | Просмотров: 219 | Версия для печати
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Жителю Кирова были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303(фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 (фальсификация доказательств по гражданскому делу) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
 
Долгое время мужчина работал бухгалтером и юристом в фирмам, которые принадлежали одной семье предпринимателей. Опытный специалист пользовался полным доверием своих клиентов и имел доступом ко всем документам и печатям компаний. И однажды он решил этим воспользоваться: подготовил подложные документы о предоставлении одной клиентке займа в размере 30 миллионов рублей, другой - займа в размере около 5 миллионов рублей.
 
После он убедил своих боссов подписать договоры о передаче ему в собственность ряда фирм якобы для ликвидации. Таким образом ловкий бухгалтер приобрел право собственности на промышленное здание стоимостью почти 7 миллионов рублей, а также незаконно получил права требования к потерпевшей на сумму около 70 миллионов рублей, желая в итоге приобрести право собственности на трехэтажное здание в центре г. Кирова.
 
Кроме того, мужчина имел неконтролируемый доступ к ключам электронной цифровой подписи для управления счетами бизнес-семьи в банках. Злоупотребляя доверием своих работодателей, обвиняемый похитил со счетов компаний около 1,5 миллионов рублей.
 
После чего он обратился в суд с исками к потерпевшим о взыскании указанных выше денежных сумм. Но был наконец задержан и обвинен в мошенничестве, а также в трех покушениях на мошенничество в особо крупном размере общей суммой более 8,5 миллионов рублей.
 
Кроме того юриста обвинили в фальсификации доказательств по трем гражданским делам.
 
Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
 
Приговор не вступил в законную силу.


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