В Слободском районе задержали "домушника"

Поделиться новостью:

23-летнему злоумышленнику грозит новый срок.





На днях сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Слободской» задержали на месте преступления ранее судимого молодого человека, который незаконно проник в чужой дом в д. Трушково Слободского района.





Выяснилось, что до этого подозреваемый уже побывал в доме 64-летней пенсионерки, отжав входную дверь. Там он нашел деньги, золотые украшения и два сотовых телефона.





Хозяйка оценила ущерб в 91 тысячу рублей.





В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 4 подобных эпизода преступной деятельности.





В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».