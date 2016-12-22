В Слободском районе задержали "домушника"
Вчера, 12:30 | Просмотров: 140 | Версия для печати
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23-летнему злоумышленнику грозит новый срок.
На днях сотрудники уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Слободской» задержали на месте преступления ранее судимого молодого человека, который незаконно проник в чужой дом в д. Трушково Слободского района.
Выяснилось, что до этого подозреваемый уже побывал в доме 64-летней пенсионерки, отжав входную дверь. Там он нашел деньги, золотые украшения и два сотовых телефона.
Хозяйка оценила ущерб в 91 тысячу рублей.
В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было выявлено 4 подобных эпизода преступной деятельности.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
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