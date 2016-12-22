7 лет в колонии строгого режима
Вчера, 16:31 | Просмотров: 213 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Таксист из Кирова осужден за сбыт наркотиков в крупном размере.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в марте 2016 года 26-летний житель областного центра, работая в такси, продал одному из пассажиров наркотическое средство гашиш весом более 12 гр.
Пассажиром оказался сотрудник полиции, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».
Таксиста задержали, а в ходе досмотра обнаружили еще 2, 8 гр. гашиша.
Уголовное дело рассматривалось Ленинским районным судом. Кировчанин признал виновным по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).
Осуждённому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
07.07.2016