Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.

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21 декабря 2016 года в Басманном суде г. Москвы было рассмотрено ходатайство следователя, ведущего дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в Москве при получении части взятки в размере 400 тысяч евро.

Адвокаты экс-губернатора настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест ввиду состояния здоровья подзащитного.

Следователь обосновал необходимость продления ареста Никиты Белых для проведения различных экспертиз, "выявлению новых обстоятельств по делу", а также намерением Белых препятствовать членам оперативной группы.

В итоге суд продлил в отношении обвиняемого Белых меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта 2017 года. Напомним, экс-губернатор содержится под арестом в СИЗО Лефортово.

фото РИА Новости. Валерий Мельников