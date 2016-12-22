Суд продлил арест Никиты Белых до конца марта 2017 года.
Вчера, 19:48 | Просмотров: 183 | Версия для печати
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21 декабря 2016 года в Басманном суде г. Москвы было рассмотрено ходатайство следователя, ведущего дело экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в Москве при получении части взятки в размере 400 тысяч евро.
Адвокаты экс-губернатора настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест ввиду состояния здоровья подзащитного.
Следователь обосновал необходимость продления ареста Никиты Белых для проведения различных экспертиз, "выявлению новых обстоятельств по делу", а также намерением Белых препятствовать членам оперативной группы.
В итоге суд продлил в отношении обвиняемого Белых меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 марта 2017 года. Напомним, экс-губернатор содержится под арестом в СИЗО Лефортово.
фото РИА Новости. Валерий Мельников
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