В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

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Авария произошла около 14 часов 21.12.2016 года.

На 2-м километре автодороги п. Мурыгино - Киров произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21150 и "Таврия".

Обе машины получили серьезные повреждения.

"Таврия" улетела в кювет.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области