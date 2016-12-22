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Новости / Происшествия

В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".

Сегодня, 09:49 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Авария произошла около 14 часов 21.12.2016 года.
 
На 2-м километре автодороги п. Мурыгино - Киров произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ 21150 и "Таврия".
 
Обе машины получили серьезные повреждения.
 
"Таврия" улетела в кювет.
 
 
 
 
 
В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия". В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия". В Юрьянском районе столкнулись ВАЗ 21150 и "Таврия".
 
 
 
 
В аварии есть пострадавшие.
 
Обстоятельства ДТП выясняются.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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