В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.
Сегодня, 10:00 | Просмотров: 152 | Версия для печати
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ДТП произошло около 11 часов 21.12.2016 года.
На 361-м километре федеральной автодороги "Вятка" водитель автомобиля "КамАЗ-6520" не справился с управлением и съехал в кювет.
Причины аварии уточняются.
Автомобиль получил серьезные повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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