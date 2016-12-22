В Орловском районе в кювет съехал КАМАЗ.

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ДТП произошло около 11 часов 21.12.2016 года.

На 361-м километре федеральной автодороги "Вятка" водитель автомобиля "КамАЗ-6520" не справился с управлением и съехал в кювет.

Причины аварии уточняются.

Автомобиль получил серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области