Мобильный вирус ворует деньги со счетов кировчан.

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В полицию обратился 61-летний житель Кирова.

С его банковской карты пропали 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-технических мероприятий выяснилось, что во время выхода в Интернет в смартфон мужчины проник вирус.

С помощью «Мобильного банка» разработчики вирусной программы получили доступ к счетам потерпевшего и завладели имевшейся наличностью.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.

УМВД России по Кировской области рекомендует гражданам подключать услугу «Мобильный банк» к телефону, у которого нет доступа к сети Интернет, и регулярно обновлять антивирусную базу вашего смартфона.