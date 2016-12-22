Мобильный вирус ворует деньги со счетов кировчан.
Сегодня, 15:11 | Просмотров: 42 | Версия для печати
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В полицию обратился 61-летний житель Кирова.
С его банковской карты пропали 8 тысяч рублей. В ходе оперативно-технических мероприятий выяснилось, что во время выхода в Интернет в смартфон мужчины проник вирус.
С помощью «Мобильного банка» разработчики вирусной программы получили доступ к счетам потерпевшего и завладели имевшейся наличностью.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск злоумышленников.
УМВД России по Кировской области рекомендует гражданам подключать услугу «Мобильный банк» к телефону, у которого нет доступа к сети Интернет, и регулярно обновлять антивирусную базу вашего смартфона.
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