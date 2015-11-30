В Кирове разыскивают грабителей, напавших на пенсионерок (ВИДЕО)
Сегодня, 13:38 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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Одно из преступлений было совершено шестого декабря в подъезде дома на улице Менделеева.
Неизвестный попытался вырвать сумку с деньгами и личными вещами у 67-летней женщины. Потерпевшая закричала и не выпустила сумку.
Злоумышленник, испугавшись возможного появления других жильцов в подъезде, выбежал на улицу.
Еще одно нападение было совершено 18-го декабря около половины восьмого вечера возле дома по улице Некрасова областного центра.
Неизвестный вырвал сумку у 66-летней женщины с мобильным телефоном и 500 рублями наличными, после чего скрылся с места преступления.
Всем, кто опознал людей на видео, необходимо обратиться в полицию по телефону: 47-67-27
видео предоставлено УМВД по Кировской области
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