В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS".

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ДТП произошло около 18 часов 23.12.2016 года.

В г. Кирово-Чепецк на проспект Мира у дома 24 не смогли поделить дорогу водители автомобилей "Лада-Приора" и "Брилианс VS".

Обстоятельства аварии уточняются.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области