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В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS".

Сегодня, 13:44 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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ДТП произошло около 18 часов 23.12.2016 года.
 
В г. Кирово-Чепецк на проспект Мира у дома 24 не смогли поделить дорогу водители автомобилей "Лада-Приора" и "Брилианс VS".
 
Обстоятельства аварии уточняются.
 
 
 
 
В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS". В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS". В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS".
 
 
 
 
Информации о пострадавших нет.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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