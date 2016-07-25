В Кирово-Чепецком районе столкнулись "Лада-Приора" и "Брилианс VS".
Сегодня, 13:44 | Просмотров: 165 | Версия для печати
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ДТП произошло около 18 часов 23.12.2016 года.
В г. Кирово-Чепецк на проспект Мира у дома 24 не смогли поделить дорогу водители автомобилей "Лада-Приора" и "Брилианс VS".
Обстоятельства аварии уточняются.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 6 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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