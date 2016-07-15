В Яранском районе столкнулись "ВАЗ-2114" и "Тойота-Королла".
Сегодня, 17:17 | Просмотров: 55 | Версия для печати
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ДТП произошло около 12 часов 24.12.2016 года.
На 6 километре автодороги Яранск - с. Пиштань водитель автомобиля "ВАЗ-2114" совершил столкновение с автомобилем "Тойота-Королла".
Обе автомашины получили серьезные повреждения.
ВАЗ-2114 улетел в кювет.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельств ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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