В Кумёнском районе перевернулся ВАЗ-2110.
Сегодня, 11:27 | Просмотров: 32 | Версия для печати
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Авария произошла около 2 часов ночи 25.12.2016 года.
На 58 километре автодороги Киров - Вятские Поляны водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет.
Автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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