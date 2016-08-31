В Кумёнском районе перевернулся ВАЗ-2110.

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Авария произошла около 2 часов ночи 25.12.2016 года.

На 58 километре автодороги Киров - Вятские Поляны водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и вылетел в кювет.

Автомобиль перевернулся и получил серьезные повреждения.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области