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В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель"

Сегодня, 11:30 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16 часов 24.12.2016 года.
 
В г. Кирово-Чепецке на улице Ленина водители автомобилей "Рено-Логан" и "Газель" не разобрались в дорожной ситуации и совершили столкновение.
 
Автомобили получили повреждения.
 
Информации о пострадавших нет.
 
 
 
В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель" В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель" В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель" В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель" В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель" 
 
 
 
 
Обстоятельства ДТП уточняются.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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