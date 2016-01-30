В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель"

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ДТП произошло в 16 часов 24.12.2016 года.

В г. Кирово-Чепецке на улице Ленина водители автомобилей "Рено-Логан" и "Газель" не разобрались в дорожной ситуации и совершили столкновение.

Автомобили получили повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области