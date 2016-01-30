В Кирово-Чепецком районе иномарка врезалась в "Газель"
Сегодня, 11:30 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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ДТП произошло в 16 часов 24.12.2016 года.
В г. Кирово-Чепецке на улице Ленина водители автомобилей "Рено-Логан" и "Газель" не разобрались в дорожной ситуации и совершили столкновение.
Автомобили получили повреждения.
Информации о пострадавших нет.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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