Оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские"
Вчера, 17:34 | Просмотров: 341 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего в Кирове в девяностые и начале двухтысячных, следователям удалось лишь в 2014 году.
МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Основным источником дохода являлся доход от вымогательств денег у предпринимателей, криминальный контроль за их деятельностью, постепенно в группировку добровольно входят и становятся ее активными членами жители Кировской области, которые желают участвовать в ее преступной деятельности, в результате группировка перерастает в преступное сообщество».
На протяжении всего существования ОПС, ее члены незаконно приобретали оружие и боеприпасы. В ходе следствия на территории Кирова было обнаружено три схрона.
- Он же, Прокопьев, создал и руководил устойчивой вооруженной группой (бандой), созданной для нападения на граждан, он же, Прокопьев, совершил умышленное убийство Городчикова, Елкина, Сенина, Койкова, Горбушина.
Напомним, лидер группировки Михаил Прокопьев был задержан в январе 2015-го в Москве. Под тяжестью и количеством представленных доказательств, обвиняемый признал свою вину и дал признательные показания.
Кроме того, вторым фигурантом уголовного дела проходит один из участников ОПС «Прокоповские» Павел Колпаков. Следователями была установлена причастность Колпакова к тройному убийству. Судебный процесс продолжался почти год. Нескольким ключевым участникам преступного сообщества приговоры уже вынесены. Лидеру "Прокоповских" по совокупности вменяемых статей уголовного кодекса грозит пожизненное лишение свободы.
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