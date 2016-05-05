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Сегодня в Кировском областном суде началось оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву.Выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего в Кирове в девяностые и начале двухтысячных, следователям удалось лишь в 2014 году.На протяжении всего существования ОПС, ее члены незаконно приобретали оружие и боеприпасы. В ходе следствия на территории Кирова было обнаружено три схрона.Напомним, лидер группировки Михаил Прокопьев был задержан в январе 2015-го в Москве. Под тяжестью и количеством представленных доказательств, обвиняемый признал свою вину и дал признательные показания.Кроме того, вторым фигурантом уголовного дела проходит один из участников ОПС «Прокоповские» Павел Колпаков. Следователями была установлена причастность Колпакова к тройному убийству. Судебный процесс продолжался почти год. Нескольким ключевым участникам преступного сообщества приговоры уже вынесены. Лидеру "Прокоповских" по совокупности вменяемых статей уголовного кодекса грозит пожизненное лишение свободы.