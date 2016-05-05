ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня вторник

27 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.9084
EURO: 63.7285
Погода в городе Кирове:
ночью:  -5...-3°C
утром:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские"

Вчера, 17:34 | Просмотров: 341 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в Кировском областном суде началось оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву.

Выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего в Кирове в девяностые и начале двухтысячных, следователям удалось лишь в 2014 году.

Оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские"МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Основным источником дохода являлся доход от вымогательств денег у предпринимателей, криминальный контроль за их деятельностью, постепенно в группировку добровольно входят и становятся ее активными членами жители Кировской области, которые желают участвовать в ее преступной деятельности, в результате группировка перерастает в преступное сообщество».

На протяжении всего существования ОПС, ее члены незаконно приобретали оружие и боеприпасы. В ходе следствия на территории Кирова было обнаружено три схрона.

- Он же, Прокопьев, создал и руководил устойчивой вооруженной группой (бандой), созданной для нападения на граждан, он же, Прокопьев, совершил умышленное убийство Городчикова, Елкина, Сенина, Койкова, Горбушина.

Напомним, лидер группировки Михаил Прокопьев был задержан в январе 2015-го в Москве. Под тяжестью и количеством представленных доказательств, обвиняемый признал свою вину и дал признательные показания.

Кроме того, вторым фигурантом уголовного дела проходит один из участников ОПС «Прокоповские» Павел Колпаков. Следователями была установлена причастность Колпакова к тройному убийству. Судебный процесс продолжался почти год. Нескольким ключевым участникам преступного сообщества приговоры уже вынесены. Лидеру "Прокоповских" по совокупности вменяемых статей уголовного кодекса грозит пожизненное лишение свободы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

10:19 26.12.2016


В храмах Вятской митрополии помянули погибших в крушении ТУ-154

Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

10:12 26.12.2016


Кировчанам предлагают участие в траурной акции в память о жертвах ТУ-154

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

21:31 25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

Кировские водители составят елку из автомобилей

20:31 25.12.2016


Кировские водители составят елку из автомобилей

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

14:16 25.12.2016


26 декабря в России объявлен днем общенационального траура.

Российские телеканалы меняют сетку вещания из катастрофы ТУ-154.

13:00 25.12.2016


Российские телеканалы меняют сетку вещания из катастрофы ТУ-154.

Крушение ТУ-154: на месте авиакатастрофы обнаружены тела пяти человек.

12:22 25.12.2016


Крушение ТУ-154: на месте авиакатастрофы обнаружены тела пяти человек.

Все новости

Вести. Кировская область

Уборка улиц в Кирово-Чепецке

17:37 26.12.2016


Уборка улиц в Кирово-Чепецке

В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"

17:36 26.12.2016


В кировском управлении ФСИН назвали обладателей почетного звания "Герой года"

Оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские"

17:34 26.12.2016


Оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские"

В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия"

17:33 26.12.2016


В Кирове состоялась региональная выборная конференция партии "Единая Россия"

Католическая церковь отметила Рождество

15:27 26.12.2016


Католическая церковь отметила Рождество

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

«Прокоповские» предстанут перед судом

05.05.2016


«Прокоповские» предстанут перед судом

Лидер ОПС «Прокоповские» начал знакомиться с материалами уголовного дела.

10.03.2016


Лидер ОПС «Прокоповские» начал знакомиться с материалами уголовного дела.

Уголовное дело двоих "прокоповских" прекращено

15.07.2016


Уголовное дело двоих "прокоповских" прекращено

Лидер ОПС "Прокоповские" признался в восьми убийствах.

22.04.2016


Лидер ОПС "Прокоповские" признался в восьми убийствах.

Задержан и доставлен в Киров лидер ОПГ «Прокоповские»

02.02.2015


Задержан и доставлен в Киров лидер ОПГ «Прокоповские»

Задержан еще один киллер "Прокоповских"

27.03.2015


Задержан еще один киллер "Прокоповских"

Популярные новости

Кировскую область ждет аномально холодная погода

13.12.2016


Кировскую область ждет аномально холодная погода

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

13.12.2016


Смерть инспектора ГИБДД: возбуждено уголовное дело

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

Местонахождение пропавшего подростка установлено

13.12.2016


Местонахождение пропавшего подростка установлено

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх