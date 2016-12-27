В Слободском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2114.
Сегодня, 09:56 | Просмотров: 127 | Версия для печати
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ДТП произошло в 17 часов 26.12.2016 года.
На 9 километре автодороги Слободской - Белая Холуница произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze.
Удар был настолько сильным, что у ВАЗа отвалилась задняя колесная пара.
Иномарка также получила серьезные повреждения.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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