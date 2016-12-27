В Слободском районе иномарка врезалась в ВАЗ-2114.

Поделиться новостью:

ДТП произошло в 17 часов 26.12.2016 года.

На 9 километре автодороги Слободской - Белая Холуница произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и Chevrolet Cruze.

Удар был настолько сильным, что у ВАЗа отвалилась задняя колесная пара.

Иномарка также получила серьезные повреждения.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области