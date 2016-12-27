В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.
Сегодня, 10:30 | Просмотров: 163 | Версия для печати
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Авария произошла около 16 часов 26.12.2016 года.
На 11 километре автодороги Вятские Поляны - Киров произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и грузовика Mercedes-Benz.
Машины получили серьезные повреждения.
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. Водитель легковушки получил травмы.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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