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Новости / Происшествия

В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.

Сегодня, 10:30 | Просмотров: 163 | Версия для печати
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Авария произошла около 16 часов 26.12.2016 года.
 
На 11 километре автодороги Вятские Поляны - Киров произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и грузовика Mercedes-Benz.
 
Машины получили серьезные повреждения.
 
В Вятскополянском районе столкнулись ВАЗ-2107 и Mercedes-Benz.В аварии есть пострадавшие.
 
По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовиком. Водитель легковушки получил травмы.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
 
фото ГУ МЧС по Кировской области


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