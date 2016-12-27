В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

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В Кировском областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву.Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в создании и руководстве преступной организацией. Доводы защиты о том, что Прокопьев сам не принимал участие в убийствах, суд признал несостоятельными.Во время оглашения приговора были зачитаны также показания свидетелей и участников преступлений. Отметим, что материалы громкого уголовного дела составляют более 50 томов.Во время оглашения приговора будут представлены также доказательства по обстоятельствам совместного совершения особо тяжких преступлений и незаконному хранению огнестрельного оружия. Добавим, что гособвинение просит пожизненный срок для лидера "Прокоповских". 28 декабря оглашение приговора будет продолжено.