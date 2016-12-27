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В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

Сегодня, 17:46 | Просмотров: 333 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кировском областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру организованного преступного сообщества "Прокоповские" Михаилу Прокопьеву.

Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в создании и руководстве преступной организацией. Доводы защиты о том, что Прокопьев сам не принимал участие в убийствах, суд признал несостоятельными.

- Было создано организованное преступное сообщество - преступная организация "Прокоповские", которая длительное время вплоть до февраля 2004 года действовала под руководством Прокопьева, имея в своем составе для нападения на граждан устойчивую группу (банду), руководимую Прокопьевым и Кривошеиным.

Во время оглашения приговора были зачитаны также показания свидетелей и участников преступлений. Отметим, что материалы громкого уголовного дела составляют более 50 томов.

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В период с 1996 по 2003 годы участниками ОПС было совершено более 10 убийств с покушениями на убийство, а потерпевшими являлись как конкуренты из других преступных группировок, так и предприниматели, которые не желали платить данной преступной группировке».

Во время оглашения приговора будут представлены также доказательства по обстоятельствам совместного совершения особо тяжких преступлений и незаконному хранению огнестрельного оружия. Добавим, что гособвинение просит пожизненный срок для лидера "Прокоповских". 28 декабря оглашение приговора будет продолжено.


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