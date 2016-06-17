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Новости / Происшествия

Омутнинские полицейские раскрыли кражу видеокамеры

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Сообщение о пропаже наружной видеокамеры, находящейся на здании банка в Омутнинске, поступило в дежурную часть полиции 8 ноября.

Организации был причинен ущерб на сумму более 12 тысяч рублей. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что к краже может быть причастен ранее несудимый неработающий житель г. Омутнинска, 1979 года рождения. 

Во время обыска дома у подозреваемого оперативники обнаружили фрагменты видеокамеры.

Под давлением улик молодой человек признался, что ночью в начале ноября, воспользовавшись отсутствием прохожих - возможных свидетелей - он совершил кражу наружной видеокамеры, после чего унес похищенное домой.

Через несколько дней злоумышленник камеру выбросил. 

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.


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