Омутнинские полицейские раскрыли кражу видеокамеры
Сегодня, 10:22 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
Сообщение о пропаже наружной видеокамеры, находящейся на здании банка в Омутнинске, поступило в дежурную часть полиции 8 ноября.
Организации был причинен ущерб на сумму более 12 тысяч рублей.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о том, что к краже может быть причастен ранее несудимый неработающий житель г. Омутнинска, 1979 года рождения.
Во время обыска дома у подозреваемого оперативники обнаружили фрагменты видеокамеры.
Под давлением улик молодой человек признался, что ночью в начале ноября, воспользовавшись отсутствием прохожих - возможных свидетелей - он совершил кражу наружной видеокамеры, после чего унес похищенное домой.
Через несколько дней злоумышленник камеру выбросил.
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
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