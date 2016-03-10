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Лидер организованного преступного сообщества "Прокоповские" Михаил Прокопьев приговорен к пожизненному сроку заключения в колонии особого режима. Ему также назначен штраф в размере миллиона рублей. Такое решение вынес Кировский областной суд в среду, 28 декабря.





Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в создании и руководстве преступной организацией. Выносились обвинения в совершении шести убийств, а также покушении на убийство трех человек. Доводы защиты о том, что Прокопьев сам не принимал участие в убийствах, суд признал несостоятельными. Кроме того, Прокопьева обвинили в хранении оружия.





Второй обвиняемый - Павел Колпаков являлся активным членом ОПС, входил в силовой блок. Он приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строго режима.