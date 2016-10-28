Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

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Жительница областного центра стала очередной жертвой интернет-мошенников.





Потерпевшая рассказала полицейским, что объявление о продаже она нашла на сайте «Авито» и связалась с «продавцом», договорившись о переводе денег и покупке.





В декабре 46-летняя кировчанка перевела 90 тысяч рублей за автомобиль, однако желаемый товар так и не получила.





В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба».





Установлено, что телефон, по которому злоумышленник общался с кировчанкой, зарегистрирован в Московской области.





Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.





Полиция в очередной раз предупреждает кировчан о необходимости быть осмотрительнее при совершении покупок с помощью сети Интернет.





Не переводите денежные средства до того, как вы оцените товар лично.