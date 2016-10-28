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Новости / Происшествия

Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

Сегодня, 10:40 | Просмотров: 93 | Версия для печати
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Жительница областного центра стала очередной жертвой интернет-мошенников.

Потерпевшая рассказала полицейским, что объявление о продаже она нашла на сайте «Авито» и связалась с «продавцом», договорившись о переводе денег и покупке.

В декабре 46-летняя кировчанка перевела 90 тысяч рублей за автомобиль, однако желаемый товар так и не получила.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». 

Установлено, что телефон, по которому злоумышленник общался с кировчанкой, зарегистрирован в Московской области. 

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция в очередной раз предупреждает кировчан о необходимости быть осмотрительнее при совершении покупок с помощью сети Интернет. 

Не переводите денежные средства до того, как вы оцените товар лично.


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