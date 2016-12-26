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Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 40 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Поставлена точка в громком уголовном деле "Прокоповских". Лидеру организованного преступного сообщества Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он признан виновным в бандитизме, убийствах, незаконном хранении и сбыте оружия.

Выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего в Кирове в девяностые и начале двухтысячных, следователям удалось лишь в 2014 году.

Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срокМАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«ОПС "Прокоповские" состояло из трех структурных подразделений, в том числе, банды, то есть силового блока, который был создан для устрашения и устранения представителей конкурирующих преступных группировок, а также предпринимателей, отдельные участники преступной группы отличались хорошими навыками обращения в огнестрельным оружием, владели приемами рукопашного боя и других восточных единоборств».

На протяжении всего существования ОПС, ее члены незаконно приобретали оружие и боеприпасы. В ходе следствия на территории Кирова было обнаружено три схрона. Лидер группировки Михаил Прокопьев был задержан в январе 2015-го в Москве.

МАРИЯ МЕРКУЛОВА, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ СУ СКР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«Хотя следствие принципиально отказалось заключать с Прокопьевым досудебное соглашение, под количеством и тяжестью собранных следователями и следователями-криминалистами регионального СК России доказательств, обвиняемый признал свою вину и дал признательные показания».

По приговору суда Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Признан виновным и второй фигурант уголовного дела - Павел Колпаков. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет. Добавим, что другим ключевым участникам ОПС приговоры уже вынесены.


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