Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

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Поставлена точка в громком уголовном деле "Прокоповских". Лидеру организованного преступного сообщества Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он признан виновным в бандитизме, убийствах, незаконном хранении и сбыте оружия.Выйти на след организованного преступного сообщества «Прокоповские», действовавшего в Кирове в девяностые и начале двухтысячных, следователям удалось лишь в 2014 году.На протяжении всего существования ОПС, ее члены незаконно приобретали оружие и боеприпасы. В ходе следствия на территории Кирова было обнаружено три схрона. Лидер группировки Михаил Прокопьев был задержан в январе 2015-го в Москве.По приговору суда Михаилу Прокопьеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима. Признан виновным и второй фигурант уголовного дела - Павел Колпаков. Он проведет в колонии строгого режима 18 лет. Добавим, что другим ключевым участникам ОПС приговоры уже вынесены.