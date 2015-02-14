Кировские полицейские ищут пострадавших от мошенника

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Мнимый строитель брал деньги, но на работу не выходил.





Подозреваемый в мошенничестве был задержан сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кирову.





32-летний мужчина разместил информацию на сайте бесплатных объявлений о том, что оказывает услуги по строительству бревенчатых домов и бань.





Встретившись с заказчиком, он взял предоплату, а обязательства не исполнил.





По словам задержанного, ранее он уже был судим за мошенничество, в 2013 году так же брал деньги за изготовление и установку окон, но и тогда работы не выполнил.





Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».





У оперативников есть основания полагать, что в ходе расследования могут быть установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности.





Всех, кто пострадал от действий этого человека, просят обратиться в полицию по телефону: 48-86-01.