Кировские полицейские ищут пострадавших от мошенника
Сегодня, 16:26 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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Мнимый строитель брал деньги, но на работу не выходил.
Подозреваемый в мошенничестве был задержан сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г. Кирову.
32-летний мужчина разместил информацию на сайте бесплатных объявлений о том, что оказывает услуги по строительству бревенчатых домов и бань.
Встретившись с заказчиком, он взял предоплату, а обязательства не исполнил.
По словам задержанного, ранее он уже был судим за мошенничество, в 2013 году так же брал деньги за изготовление и установку окон, но и тогда работы не выполнил.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
У оперативников есть основания полагать, что в ходе расследования могут быть установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Всех, кто пострадал от действий этого человека, просят обратиться в полицию по телефону: 48-86-01.
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