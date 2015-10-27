Тройное ДТП у Вятских Полян

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Грузовик вылетел с трассы далеко в поле.





В 13:01 от инспектора ГИБДД поступила информация о том, что на 8 км автодороги Вятские Поляны - Сосновка произошло столкновение автомобилей "Лада-219010", ВАЗ-211440 и КАМАЗ.





Один из автомобилей съехал в кювет, а грузовик вынесло прямо в снежную целину.





Спасатели оказали помощь взаимодействующим службам.





Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от пожарно-спасательной службы МЧС России по Кировской области - 3 человека, 1 единица техники.





Информация о пострадавших уточняется.





фото: ГУ МЧС России по Кировской области