ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

ГТРК Вятка - новости Кирова и Кировской области

Сегодня среда

28 декабря 2016г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.6669
EURO: 63.4879
Погода в городе Кирове:
ночью:  -9...-7°C
утром:  -7...-5°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Тройное ДТП у Вятских Полян

Сегодня, 16:51 | Просмотров: 177 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Грузовик вылетел с трассы далеко в поле.

В 13:01 от инспектора ГИБДД поступила информация о том, что на 8 км автодороги Вятские Поляны - Сосновка произошло столкновение автомобилей "Лада-219010", ВАЗ-211440 и КАМАЗ.

Один из автомобилей съехал в кювет, а грузовик вынесло прямо в снежную целину.

Спасатели оказали помощь взаимодействующим службам. 

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек, 3 единицы техники, в том числе от пожарно-спасательной службы МЧС России по Кировской области - 3 человека, 1 единица техники.

Информация о пострадавших уточняется.

фото: ГУ МЧС России по Кировской области
 
Тройное ДТП у Вятских ПолянТройное ДТП у Вятских Полян


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Последние новости

Появилась информация о работе поликлиник в праздничные дни

18:12 28.12.2016


Появилась информация о работе поликлиник в праздничные дни

Два пожара около полудня тушили спасатели МЧС

17:38 28.12.2016


Два пожара около полудня тушили спасатели МЧС

Тройное ДТП у Вятских Полян

16:51 28.12.2016


Тройное ДТП у Вятских Полян

Кировские полицейские ищут пострадавших от мошенника

16:26 28.12.2016


Кировские полицейские ищут пострадавших от мошенника

Кировчанин из-за долгов едва не лишился квартиры

16:13 28.12.2016


Кировчанин из-за долгов едва не лишился квартиры

Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

13:28 28.12.2016


Заболеваемость ОРВИ в регионе снизилась на 3%

Многодетные семьи Кирова получат участки для строительства домов

12:26 28.12.2016


Многодетные семьи Кирова получат участки для строительства домов

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур

18:03 28.12.2016


В Кирово-Чепецке прошел ежегодный конкурс снежных фигур

Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

18:02 28.12.2016


Акция ГИБДД «Безопасный маршрут»

Реализация проекта по лекарственному страхованию

18:01 28.12.2016


Реализация проекта по лекарственному страхованию

Итоги работы АПК

15:12 28.12.2016


Итоги работы АПК

Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

15:10 28.12.2016


Лидер криминального сообщества «Прокоповские» получил пожизненный срок

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

ДТП в Нолинском районе

27.10.2015


ДТП в Нолинском районе

В Нолинском районе произошло тройное ДТП.

13.06.2016


В Нолинском районе произошло тройное ДТП.

Происшествия с автомобилями

04.12.2016


Происшествия с автомобилями

В Куменском районе улетел в кювет ВАЗ-2105.

23.04.2015


В Куменском районе улетел в кювет ВАЗ-2105.

Тройное ДТП в Омутнинске

09.10.2016


Тройное ДТП в Омутнинске

Спасатели МЧС России приняли участие в ликвидации ДТП в Афанасьевском районе

30.09.2016


Спасатели МЧС России приняли участие в ликвидации ДТП в Афанасьевском районе

Популярные новости

В Кирове иномарка врезалась в автобус.

15.12.2016


В Кирове иномарка врезалась в автобус.

Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

25.12.2016


Уроженец Кировской области не попал на борт ТУ-154 из-за болезни

В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

17.12.2016


В Кирове изъята крупная партия контрафактного кофе (ВИДЕО)

В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

27.12.2016


В областном суде продолжилось оглашение приговора лидеру ОПС "Прокоповские"

Киров ждет пик холодов

19.12.2016


Киров ждет пик холодов

В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

20.12.2016


В Кирове с поличным задержали вора-"карманника" (ВИДЕО).

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх