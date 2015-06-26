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Два пожара около полудня тушили спасатели МЧС

Сегодня, 17:38 | Просмотров: 117 | Версия для печати
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Справиться с огнем в Богородском районе помогали местные жители и добровольная пожарная команда.
  
28.12 в 12:05 в п. Мирном Оричевского района произошел пожар в частном гараже. 

В результате происшествия сгорели крыша, перекрытия, дощатые стены второго этажа. Кроме того, обгорели автомобиль ВАЗ-21213 и рубленые стены первого этажа по всей площади. 

Для тушения пожара привлекались 11 человек, 3 единицы техники от МЧС. Пожар ликвидирован.

28.12 в 12:45 в с. Рождественском Богородского района загорелась рубленая частная баня. Сгорел дощатый сарай, расположенный рядом, крыша бани. Обгорели стены бани изнутри и снаружи по всей площади. 

Для тушения пожара привлекались 6 человек, 2 единицы техники от МЧС. А также 3 человека и 1 единица техники от добровольной пожарной команды, трое местных жителей. Пожар ликвидирован.


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