В регионе горят жилые дома, бани и гаражи
Сегодня, 10:44 | Просмотров: 121 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Шесть раз за минувшие сутки пришлось выезжать на место пожара кировским спасателям.
28.12 в 18:09 в п. Подрезчиха Белохолуницкого района произошел пожар в жилом кирпичном доме.
В результате происшествия сгорели надворные постройки и крыша дома, обгорели стены дома снаружи и изнутри по всей площади, огнем повреждено имущество.
28.12 в 16:05 в с. Шурма Уржумского района произошел пожар в частном жилом рубленом доме, в 5 м от которого располагался дощатый сарай.
В результате происшествия сгорели сарай, крыша дома, обгорели стены дома изнутри и снаружи по всей площади, домашнее имущество.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|