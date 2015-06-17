В регионе горят жилые дома, бани и гаражи

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Шесть раз за минувшие сутки пришлось выезжать на место пожара кировским спасателям.





28.12 в 18:09 в п. Подрезчиха Белохолуницкого района произошел пожар в жилом кирпичном доме.





В результате происшествия сгорели надворные постройки и крыша дома, обгорели стены дома снаружи и изнутри по всей площади, огнем повреждено имущество.





28.12 в 16:05 в с. Шурма Уржумского района произошел пожар в частном жилом рубленом доме, в 5 м от которого располагался дощатый сарай.





В результате происшествия сгорели сарай, крыша дома, обгорели стены дома изнутри и снаружи по всей площади, домашнее имущество.