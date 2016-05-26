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Осужден бывший руководитель реабилитационного центра «Новая жизнь»

Сегодня, 11:08 | Просмотров: 306 | Версия для печати
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Александр Смирнов признан виновным в присвоении и растрате средств областного гранта - более 1,2 млн рублей.

Оричевским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего руководителя Кировской областной общественной благотворительной организации «Новая Жизнь» Александра Смирнова, осужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2012-2013 годах Смирнов, являясь руководителем реабилитационного центра «Новая Жизнь», принял участие в конкурсе среди некоммерческих организаций, а после получил грант из областного бюджета. 

По условиям конкурса денежные средства выделялись на капитальный и текущий ремонт центра, расположенного в пгт. Оричи.

После поступления денежных средств на расчетный счет центра часть из них (более 140 тысяч рублей) Смирнов потратил на иные цели центра, не предусмотренные условиями конкурса - выплата зарплаты, уплата налогов, оплата услуг ресурсоснабжающей организации, банка, и др. 

В свою очередь большую часть целевых денежных средств (более 1 млн рублей) Смирнов обналичил через расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И распорядился ими по своему усмотрению. 

Таким образом, Смирнов похитил бюджетные денежные средства в размере более 1,2 млн рублей.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего  режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
 
Осужден бывший руководитель реабилитационного центра «Новая жизнь» Осужден бывший руководитель реабилитационного центра «Новая жизнь»


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