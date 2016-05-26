Осужден бывший руководитель реабилитационного центра «Новая жизнь»

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Александр Смирнов признан виновным в присвоении и растрате средств областного гранта - более 1,2 млн рублей.





Оричевским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению бывшего руководителя Кировской областной общественной благотворительной организации «Новая Жизнь» Александра Смирнова, осужденного по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).





В ходе судебного разбирательства установлено, что в 2012-2013 годах Смирнов, являясь руководителем реабилитационного центра «Новая Жизнь», принял участие в конкурсе среди некоммерческих организаций, а после получил грант из областного бюджета.





По условиям конкурса денежные средства выделялись на капитальный и текущий ремонт центра, расположенного в пгт. Оричи.





После поступления денежных средств на расчетный счет центра часть из них (более 140 тысяч рублей) Смирнов потратил на иные цели центра, не предусмотренные условиями конкурса - выплата зарплаты, уплата налогов, оплата услуг ресурсоснабжающей организации, банка, и др.





В свою очередь большую часть целевых денежных средств (более 1 млн рублей) Смирнов обналичил через расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И распорядился ими по своему усмотрению.





Таким образом, Смирнов похитил бюджетные денежные средства в размере более 1,2 млн рублей.





Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осуждённого, признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.





Приговор суда в законную силу не вступил.