Кировчанка поверила телефонным мошенникам
Сегодня, 13:52 | Просмотров: 81 | Версия для печати
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Вместо получения предоплаты от предполаемого "квартиранта" пенсионерка лишилась 14 тысяч рублей.
На днях в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Кирову обратилась 61-летняя жительница областного центра, сдававшая квартиру через сеть Интернет.
Женщине позвонил «квартирант», который предложил перевести на карту кировчанки предоплату, якобы для того, чтобы она оставила квартиру за ним и никому не сдавала.
Потерпевшая продиктовала мошеннику реквизиты своей банковской карты, думая, что получит деньги.
Однако, предоплаты так и не дождалась, а со счета пенсионерки оказались списаны 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».
Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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