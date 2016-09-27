Кировчанка поверила телефонным мошенникам

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Вместо получения предоплаты от предполаемого "квартиранта" пенсионерка лишилась 14 тысяч рублей.





На днях в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Кирову обратилась 61-летняя жительница областного центра, сдававшая квартиру через сеть Интернет.





Женщине позвонил «квартирант», который предложил перевести на карту кировчанки предоплату, якобы для того, чтобы она оставила квартиру за ним и никому не сдавала.





Потерпевшая продиктовала мошеннику реквизиты своей банковской карты, думая, что получит деньги.





Однако, предоплаты так и не дождалась, а со счета пенсионерки оказались списаны 14 тысяч рублей.





Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».





Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия.