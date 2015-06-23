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В прокуратуре области подвели итоги работы за год

Сегодня, 15:08 | Просмотров: 80 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В областной прокуратуре подвели итоги работы за 2016 год. Так, в регионе совершено правонарушений на 16 процентов меньше, чем в прошлом году. Снизилось и число тяжких и особо тяжких преступлений. Однако, есть и тревожная статистика, связанная с мошенничеством.

К сожалению, самой криминальной сферой в нашем регионе пока остается лесная отрасль. Нажиться на природных ресурсах пытаются как посредством нечестного бизнеса, так и не выполняя условия инвестпроектов. В 2016 году в Кировской области выявлено 340 "лесных" преступлений, общий ущерб от которых составил более 300 миллионов рублей. На втором месте по наличию мошеннических схем - кредитная сфера. За два года по области более тысячи обманутых вкладчиков, 250 миллионов невыплаченных денежных средств, 7 уголовных дел. Впрочем, есть еще одна ступень криминального рейтинга, где находятся дистанционные мошенники. В последнее время они активизировались и ущерб от их незаконной деятельности составляет десятки миллионов. Зачастую эти люди применяют самые циничные способы - обманывают престарелых граждан. Так, один из мошенников звонил бабушкам прямо из мест лишения свободы, говорил, что их близкие в беде и требуется денежный перевод. Ну а с развитием технологий преступники стали действовать и через смартфоны.

В прокуратуре области подвели итоги работы за годАЛЕКСЕЙ ШЕВНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЮСТИЦИИ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ:
«Распространенным способом является внедрение в операционную систему смартфона вирусных программ, посредством которых происходит дистанционное списание денежных средств с банковской карты гражданина, привязанную к этим телефонам».

Добавили "головной боли" правоохранителям и так называемые "шкалики". "Охота" за продавцами спиртосодержащих жидкостей велась в течение всего года. Несмотря на существующие в законодательстве пробелы, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как итог - 32 уголовных дела, по всем вынесен обвинительный приговор. Надо отдать должное правоохранительным органам, они проявили смекалку, используя методы контрольной закупки.

В прокуратуре области подвели итоги работы за годРАМИЗ АЗИЗОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Направляем человека к лицу, продающему спиртосодержащие жидкости, предупреждаем об ответственности, делаем это повторно и решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности».

И финальным аккордом уходящего года стало завершение дела организованной преступной группировки "Прокоповские". Начиная с 1994 года, на протяжении 10 лет, банда держала в страхе кировских предпринимателей, вымогая деньги за "крышевание". На их счету самые жестокие преступления, в том числе, убийства. Лидеру преступной группировки Михаилу Прокопьеву, 28 декабря Кировским областным судом был вынесен приговор.

В прокуратуре области подвели итоги работы за годСЕРГЕЙ БОГДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ:
«Прокопьев признан виновным по пяти преступлениям... Суд согласился с доводами обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы в виде пожизненного заключения в колонии особого режима».

Что касается коррупции, в 2016 году на территории региона увеличилось количество выявленных взяток. Число преступлений в данной сфере возросло на 20 процентов, а средняя сумма взятки увеличилась с 90 до 190 тысяч рублей. В следующем году правоохранители планируют еще активнее следить за работой чиновников на предмет "откатов" и распределения государственного и муниципального имущества.


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