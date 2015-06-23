В прокуратуре области подвели итоги работы за год
Сегодня, 15:08 | Просмотров: 80 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
К сожалению, самой криминальной сферой в нашем регионе пока остается лесная отрасль. Нажиться на природных ресурсах пытаются как посредством нечестного бизнеса, так и не выполняя условия инвестпроектов. В 2016 году в Кировской области выявлено 340 "лесных" преступлений, общий ущерб от которых составил более 300 миллионов рублей. На втором месте по наличию мошеннических схем - кредитная сфера. За два года по области более тысячи обманутых вкладчиков, 250 миллионов невыплаченных денежных средств, 7 уголовных дел. Впрочем, есть еще одна ступень криминального рейтинга, где находятся дистанционные мошенники. В последнее время они активизировались и ущерб от их незаконной деятельности составляет десятки миллионов. Зачастую эти люди применяют самые циничные способы - обманывают престарелых граждан. Так, один из мошенников звонил бабушкам прямо из мест лишения свободы, говорил, что их близкие в беде и требуется денежный перевод. Ну а с развитием технологий преступники стали действовать и через смартфоны.
АЛЕКСЕЙ ШЕВНИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЮСТИЦИИ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ:
«Распространенным способом является внедрение в операционную систему смартфона вирусных программ, посредством которых происходит дистанционное списание денежных средств с банковской карты гражданина, привязанную к этим телефонам».
Добавили "головной боли" правоохранителям и так называемые "шкалики". "Охота" за продавцами спиртосодержащих жидкостей велась в течение всего года. Несмотря на существующие в законодательстве пробелы, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как итог - 32 уголовных дела, по всем вынесен обвинительный приговор. Надо отдать должное правоохранительным органам, они проявили смекалку, используя методы контрольной закупки.
РАМИЗ АЗИЗОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО НАДЗОРУ ЗА ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУ СК РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Направляем человека к лицу, продающему спиртосодержащие жидкости, предупреждаем об ответственности, делаем это повторно и решаем вопрос о привлечении к уголовной ответственности».
И финальным аккордом уходящего года стало завершение дела организованной преступной группировки "Прокоповские". Начиная с 1994 года, на протяжении 10 лет, банда держала в страхе кировских предпринимателей, вымогая деньги за "крышевание". На их счету самые жестокие преступления, в том числе, убийства. Лидеру преступной группировки Михаилу Прокопьеву, 28 декабря Кировским областным судом был вынесен приговор.
СЕРГЕЙ БОГДАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УГОЛОВНО-СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛАСТИ:
«Прокопьев признан виновным по пяти преступлениям... Суд согласился с доводами обвинения и назначил наказание в виде лишения свободы в виде пожизненного заключения в колонии особого режима».
Что касается коррупции, в 2016 году на территории региона увеличилось количество выявленных взяток. Число преступлений в данной сфере возросло на 20 процентов, а средняя сумма взятки увеличилась с 90 до 190 тысяч рублей. В следующем году правоохранители планируют еще активнее следить за работой чиновников на предмет "откатов" и распределения государственного и муниципального имущества.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|
Реклама
Похожие новости:
20.11.2014