В прокуратуре области подвели итоги работы за год

Поделиться новостью:

В областной прокуратуре подвели итоги работы за 2016 год. Так, в регионе совершено правонарушений на 16 процентов меньше, чем в прошлом году. Снизилось и число тяжких и особо тяжких преступлений. Однако, есть и тревожная статистика, связанная с мошенничеством.К сожалению, самой криминальной сферой в нашем регионе пока остается лесная отрасль. Нажиться на природных ресурсах пытаются как посредством нечестного бизнеса, так и не выполняя условия инвестпроектов. В 2016 году в Кировской области выявлено 340 "лесных" преступлений, общий ущерб от которых составил более 300 миллионов рублей. На втором месте по наличию мошеннических схем - кредитная сфера. За два года по области более тысячи обманутых вкладчиков, 250 миллионов невыплаченных денежных средств, 7 уголовных дел. Впрочем, есть еще одна ступень криминального рейтинга, где находятся дистанционные мошенники. В последнее время они активизировались и ущерб от их незаконной деятельности составляет десятки миллионов. Зачастую эти люди применяют самые циничные способы - обманывают престарелых граждан. Так, один из мошенников звонил бабушкам прямо из мест лишения свободы, говорил, что их близкие в беде и требуется денежный перевод. Ну а с развитием технологий преступники стали действовать и через смартфоны.Добавили "головной боли" правоохранителям и так называемые "шкалики". "Охота" за продавцами спиртосодержащих жидкостей велась в течение всего года. Несмотря на существующие в законодательстве пробелы, ситуация сдвинулась с мертвой точки. Как итог - 32 уголовных дела, по всем вынесен обвинительный приговор. Надо отдать должное правоохранительным органам, они проявили смекалку, используя методы контрольной закупки.И финальным аккордом уходящего года стало завершение дела организованной преступной группировки "Прокоповские". Начиная с 1994 года, на протяжении 10 лет, банда держала в страхе кировских предпринимателей, вымогая деньги за "крышевание". На их счету самые жестокие преступления, в том числе, убийства. Лидеру преступной группировки Михаилу Прокопьеву, 28 декабря Кировским областным судом был вынесен приговор.Что касается коррупции, в 2016 году на территории региона увеличилось количество выявленных взяток. Число преступлений в данной сфере возросло на 20 процентов, а средняя сумма взятки увеличилась с 90 до 190 тысяч рублей. В следующем году правоохранители планируют еще активнее следить за работой чиновников на предмет "откатов" и распределения государственного и муниципального имущества.