В Кирово-Чепецком районе фуру развернуло поперек дороги

Поделиться новостью:

Авария произошла из-за столкновения с легковым автомобилем.

По свидетельству очевидцев, около 13 часов на автодороге Киров - Кирово-Чепецк автомобиль Toyota пошел на обгон.





Водитель ехавшего навстречу грузовика пытался уйти от столкновения, в итоге большегруз занесло и развернуло.





Движение на трассе было парализовано, из-за ДТП образовалась серьезная пробка.





Известно, что водитель легкового автомобиля получил травмы.





Обстоятельства ДТП уточняются.