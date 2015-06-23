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Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе фуру развернуло поперек дороги

Сегодня, 16:24 | Просмотров: 3 | Версия для печати
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Авария произошла из-за столкновения с легковым автомобилем. 
 
По свидетельству очевидцев, около 13 часов на автодороге Киров - Кирово-Чепецк автомобиль Toyota пошел на обгон. 

Водитель ехавшего навстречу грузовика пытался уйти от столкновения, в итоге большегруз занесло и развернуло. 

Движение на трассе было парализовано, из-за ДТП образовалась серьезная пробка.

Известно, что водитель легкового автомобиля получил травмы. 

Обстоятельства ДТП уточняются.
 
В Кирово-Чепецком районе фуру развернуло поперек дороги


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