Кировские спасатели вызволили водителя из искореженной машины
Вчера, 17:20 | Просмотров: 315 | Версия для печати
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Тройное ДТП произошло утром 29 декабря в Орловском районе.
Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной части № 45 около 7 часов.
Участниками аварии на 363-км федеральной трассы «Вятка» стали три автомобиля.
ВАЗ-2114 оказался в кювете, Валдай съехал на обочину дороги, наибольшие повреждения получил Опель.
Водитель иномарки оказался зажатым в салоне.
На помощь участникам ДТП выехало отделение ПЧ-45 под руководством Сергея Тарасова.
Для деблокировки пострадавшего сотрудники применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.
Опель с водительской стороны был сильно деформирован. Поэтому спасатели срезали стойки крыши, отжали заднюю пассажирскую дверь и, проникнув в салон, опустили водительское сиденье.
Затем пострадавшего осторожно положили на носилки, вынесли из машины и вместе с медиками наложили шину на повреждённое плечо водителя.
фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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