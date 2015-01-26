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Новости / Происшествия

Кировские спасатели вызволили водителя из искореженной машины

Вчера, 17:20 | Просмотров: 315 | Версия для печати
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Тройное ДТП произошло утром 29 декабря в Орловском районе.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной части № 45 около 7 часов.

Участниками аварии на 363-км федеральной трассы «Вятка» стали три автомобиля. 

ВАЗ-2114 оказался в кювете, Валдай съехал на обочину дороги, наибольшие повреждения получил Опель.

Водитель иномарки оказался зажатым в салоне.

На помощь участникам ДТП выехало отделение ПЧ-45 под руководством Сергея Тарасова. 

Для деблокировки пострадавшего сотрудники применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Опель с водительской стороны был сильно деформирован. Поэтому спасатели срезали стойки крыши, отжали заднюю пассажирскую дверь и, проникнув в салон, опустили водительское сиденье.

Затем пострадавшего осторожно положили на носилки, вынесли из машины и вместе с медиками наложили шину на повреждённое плечо водителя.

фото: ГУ МЧС России по Кировской области
 
Кировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машиныКировские спасатели вызволили водителя из искореженной машины


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