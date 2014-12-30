В Кировской области открыта третья ледовая переправа
Сегодня, 11:07 | Просмотров: 188 | Версия для печати
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Длина переправы – 300 метров, ширина – 16 метров. Толщина намороженного льда составляет 0,7 метра.
Всего этой зимой в Кировской области планируется оборудовать 8 автомобильных переправ через реку Вятка.
Три из них - в пгт. Лебяжье, с. Гоньба Малмыжского района и с. Сорвижи Арбажского района - уже открылись. Готовятся к приёмке ещё пять: в Котельниче и п. Вишкиль Котельничского района, в д. Тюм-Тюм и с. Цепочкино Уржумского района и в д. Перескоки Малмыжского района.
Напомним, что ледовые переправы открываются только после приёмки сотрудниками ГИБДД и ГИМС. С двух сторон от переправы должны располагаться светофоры или дежурные со шлагбаумами.
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