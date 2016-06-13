В Верхнекамском районе столкнулись два ВАЗа.

Поделиться новостью:

ДТП произошло около полудня 30.12.2016 года.

От очевидца ДТП поступила информация о том, что в Кирсе на перекрестке ул. Высокая и М. Боровая произошло столкновение автомобилей ВАЗ-213100 и ВАЗ-21124.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области