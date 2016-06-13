В Верхнекамском районе столкнулись два ВАЗа.
Сегодня, 10:58 | Просмотров: 134 | Версия для печати
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ДТП произошло около полудня 30.12.2016 года.
От очевидца ДТП поступила информация о том, что в Кирсе на перекрестке ул. Высокая и М. Боровая произошло столкновение автомобилей ВАЗ-213100 и ВАЗ-21124.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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