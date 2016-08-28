В Слободском 13 человек тушили жилой дом.

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ЧП произошло утром 30.12.2016 года.

В г. Слободском в переулке Матросова загорелся 2-квартирный жилой дом.

К дому были пристроены два дощатых сарая.

В результате происшествия сгорели крыша дома и одна хозпостройка.

Для тушения пожара привлекались 13 человек и 5 единиц техники от МЧС.

Причины пожара выясняются.

Информации о пострадавших нет.

фото ГУ МЧС по Кировской области