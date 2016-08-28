В Слободском 13 человек тушили жилой дом.
Сегодня, 11:07 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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ЧП произошло утром 30.12.2016 года.
В г. Слободском в переулке Матросова загорелся 2-квартирный жилой дом.
К дому были пристроены два дощатых сарая.
В результате происшествия сгорели крыша дома и одна хозпостройка.
Для тушения пожара привлекались 13 человек и 5 единиц техники от МЧС.
Причины пожара выясняются.
Информации о пострадавших нет.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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