В Кирове столкнулись две иномарки.

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ДТП случилось около 10 часов утра 30.12.2016года.

В слободе Корчемкино не смогли поделить дорогу водители автомобилей Renault Duster и Mitsubishi Colt.

Столкновение было сильным. От удара в иномарках сработали подушки безопасности.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области