В Кирове столкнулись две иномарки.
Сегодня, 11:14 | Просмотров: 375 | Версия для печати
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ДТП случилось около 10 часов утра 30.12.2016года.
В слободе Корчемкино не смогли поделить дорогу водители автомобилей Renault Duster и Mitsubishi Colt.
Столкновение было сильным. От удара в иномарках сработали подушки безопасности.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 9 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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