В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.

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Авария произошла в восемь часов утра 30.12.2016 года.

От свидетеля ДТП поступила информация о том, что на 371-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение автомобилей ГАЗ-"Валдай" и трактора МТЗ-9223.

Автоэвакуатор перевозил автомобиль, который оказался надежно закреплен на платформе и не пострадал.

Трактор с ассенизаторской бочкой съехал в кювет.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области