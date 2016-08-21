В Орловском районе автоэвакуатор врезался в трактор.
Сегодня, 11:19 | Просмотров: 150 | Версия для печати
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Авария произошла в восемь часов утра 30.12.2016 года.
От свидетеля ДТП поступила информация о том, что на 371-м километре федеральной автодороги "Вятка" произошло столкновение автомобилей ГАЗ-"Валдай" и трактора МТЗ-9223.
Автоэвакуатор перевозил автомобиль, который оказался надежно закреплен на платформе и не пострадал.
Трактор с ассенизаторской бочкой съехал в кювет.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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