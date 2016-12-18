В Кильмезском районе инормарка столкнулась с "Нивой".
Сегодня, 11:30 | Просмотров: 99 | Версия для печати
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ДТП произошло около полудня 30.12.2016 года.
От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в п. Кильмезь на улице Строителей у д. 3 произошло столкновение автомобилей LADA-2121 и Chevrolet Lanos.
Автомобили получили повреждения.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Информации о пострадавших нет.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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