В Кильмезском районе инормарка столкнулась с "Нивой".

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ДТП произошло около полудня 30.12.2016 года.

От диспетчера ЕДДС поступила информация о том, что в п. Кильмезь на улице Строителей у д. 3 произошло столкновение автомобилей LADA-2121 и Chevrolet Lanos.

Автомобили получили повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области