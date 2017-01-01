В Слободском районе иномарка врезалась в "Лада-Гранта".

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ДТП произошло в 13 часов 31.12.2016 года.

На 49 километре автодороги Киров - Омутнинск водитель автомобиля "Датсун Он-До" совершил столкновение с автомобилем "Лада-Гранта".

Обе машины получили серьезные повреждения.

В аварии есть пострадавшие.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 7 человек и 4 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области