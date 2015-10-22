В Зуевском районе иномарка вылетела в кювет.

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Авария случилась около 13 часов 02.01.2017 года.

На 91 километре автодороги Киров-Зуевка-Фаленки водитель автомобиля "Chevrolet Aveo" не справился с управлением и вылетел в кювет.

Информации о пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области