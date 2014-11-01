В Зуевке столкнулись "девятка" и "десятка".

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ДТП произошло в 14 часов 02.01.2017 года.

В г. Зуевке на перекрестке улиц Толстого и Свердлова не поделили дорогу водители автомобилей ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110.

Второй автомобиль в результате столкновения получил серьезные повреждения.

Информации о пострадавших нет.

Причины ДТП выясняются.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 5 человек и 2 единицы техники.

фото ГУ МЧС по Кировской области