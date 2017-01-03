В Вятскополянском районе столкнулись "Lada Kalina" и ГАЗ-69.
Сегодня, 09:59 | Просмотров: 65 | Версия для печати
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ДТП произошло около 17 часов 02.01.2017 года.
В г. Вятские Поляны на улице Дзержинского произошло лобовое столкновение автомобилей "Lada Kalina" и ГАЗ 69.
Первый автомобиль получил серьезные повреждения.
В аварии есть пострадавшие.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Для ликвидации последствий происшествия привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
фото ГУ МЧС по Кировской области
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