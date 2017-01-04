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Новости / Происшествия

В Кировскую область пришли устойчивые морозы

Сегодня, 09:32 | Просмотров: 560 | Версия для печати
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По прогнозу синоптиков, на Вятку пришла устойчивая морозная погода. В ближайшие двое суток в отдельных районах Кировской области температура воздуха может опуститься до 30-35 градусов ниже нуля.

Сотрудники ГУ МЧС по Кировской области советуют в этот период по возможности отказаться от длительных прогулок, а также дальних поездок на автомобиле. Если вам всё-таки необходимо выйти на улицу - примите профилактические меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения.

Особое внимание следует уделить соблюдению требований пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть, не перетапливайте печи. Будьте особо осторожны при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа.


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