В Кировскую область пришли устойчивые морозы
Сегодня, 09:32 | Просмотров: 560 | Версия для печати
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Сотрудники ГУ МЧС по Кировской области советуют в этот период по возможности отказаться от длительных прогулок, а также дальних поездок на автомобиле. Если вам всё-таки необходимо выйти на улицу - примите профилактические меры, чтобы избежать обморожения и переохлаждения.
Особое внимание следует уделить соблюдению требований пожарной безопасности. Не перегружайте электросеть, не перетапливайте печи. Будьте особо осторожны при эксплуатации теплонагревательных приборов и бытового газа.
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