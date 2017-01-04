Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО) 

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За сутки в Кировской области зарегистрировано 3 пожара, от огня пострадал 1 человек. Пожарно-спасательные формирования привлекались и два раза к ликвидации последствий ДТП, было спасено 2 человека.

03 января в 21.36 в Вятских Полянах на ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. и стену на площади 15 кв.м., закоптилось имущество.

Для тушения пожара привлекались 10 человек, 3 единицы техники от МЧС. Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (831) 469-17-78.Фото ГУ МЧС России по Кировской области