Вечером в Вятских Полянах горел жилой дом (ФОТО)
Сегодня, 10:01 | Просмотров: 289 | Версия для печати
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За сутки в Кировской области зарегистрировано 3 пожара, от огня пострадал 1 человек. Пожарно-спасательные формирования привлекались и два раза к ликвидации последствий ДТП, было спасено 2 человека.
03 января в 21.36 в Вятских Полянах на ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме. Огонь повредил потолочное перекрытие на площади 10 кв.м. и стену на площади 15 кв.м., закоптилось имущество.
Для тушения пожара привлекались 10 человек, 3 единицы техники от МЧС. Пожар ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области 8 (8332) 64-21-77.
Единый телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (831) 469-17-78.
Фото ГУ МЧС России по Кировской области
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