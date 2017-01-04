В Слободском районе иномарка врезалась в инкассаторский автомобиль.
Сегодня, 13:00 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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ДТП произошло около 17 часов 03.01.2017 года.
На 31 километре автодороги Киров-Пермь, по предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-19523 ДУКАТ».
В результате происшествия в инкассаторской машине 45-летний пассажир получил травмы (не госпитализирован).
фото УГИБДД по Кировской области
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