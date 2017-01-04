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Новости / Происшествия

В Юрьянском районе в ДТП пострадал 8-летний ребенок.

Сегодня, 12:59 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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Авария случилась в 18 часов 03.01.2017 года.
 
На 399 километре федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобилем «Додж Либер».
 
В результате происшествия оба водителя получили травмы, также в аварии был травмирован 8-летний пассажир автомобиля «Додж Либер». Госпитализация не потребовалась. 
 
Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
 
фото УГИБДД по Кировской области


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