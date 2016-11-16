В Орловском районе поставили пункт обогрева МЧС (ФОТО) 

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С наступлением морозов в Орловском районе было проведено тренировочное развёртывание мобильного пункта обогрева.

На 375-км федеральной автодороги «Вятка», где находится один из аварийно-опасных участков, силами сотрудников специализированной пожарно-спасательной части г. Кирова был построен палаточный городок.

Мобильный пункт обогрева обеспечен всем необходимым: 3 палатками вместимостью до 30 человек каждая, отопительными печками, передвижной кухней, световой башней, бензогенераторами, спальными местами, запасом топлива, питания и одноразовой посуды.

Также имеется всё необходимое для оказания первой помощи пострадавшим.

Кроме того, для проведения экстренной эвакуации населения и доставки аварийных бригад на случай возможного затора на дороге на мобильном пункте предусмотрена специальная техника: КАМАЗ-вездеход с лебедкой, УАЗ «Патриот», автобус и снегоход.

В праздничные дни кировские спасатели, как и все подразделения МЧС России, работают в режиме повышенной готовности.В рамках тренировки организовано взаимодействие с администрацией Орловского района, сотрудниками полиции и медициной катастроф.