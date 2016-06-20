Кировчанка стала жертвой дистанционного мошенника

Поделиться новостью:

62-летней женщине позвонили якобы из банка и сообщили тревожную весть: неизвестные мошенники пытаются списать средства с ее банковской карты.«Работник банка» обещал ей помочь, если она сообщит реквизиты своей банковской карты. Как только потерпевшая продиктовала данные, с ее карты были списаны 14200 рублей.Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.Полиция призывает граждан не сообщать никому данные своих банковских карт. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не попросить назвать вас по телефону данные, которые должны знать только вы.