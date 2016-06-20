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Новости / Происшествия

Кировчанка стала жертвой дистанционного мошенника

Сегодня, 12:03 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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62-летней женщине позвонили якобы из банка и сообщили тревожную весть: неизвестные мошенники пытаются списать средства с ее банковской карты.

«Работник банка» обещал ей помочь, если она сообщит реквизиты своей банковской карты. Как только потерпевшая продиктовала данные, с ее карты были списаны 14200 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Полиция призывает граждан не сообщать никому данные своих банковских карт. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не попросить назвать вас по телефону данные, которые должны знать только вы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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