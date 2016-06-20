Кировчанка стала жертвой дистанционного мошенника
Сегодня, 12:03 | Просмотров: 78 | Версия для печати
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«Работник банка» обещал ей помочь, если она сообщит реквизиты своей банковской карты. Как только потерпевшая продиктовала данные, с ее карты были списаны 14200 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Полиция призывает граждан не сообщать никому данные своих банковских карт. Помните, что настоящий сотрудник банка никогда не попросить назвать вас по телефону данные, которые должны знать только вы.
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